Джонсон хоче якнайшвидше скликати лідерів G7 через Афганістан

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір при першій же можливості скликати віртуальну зустріч лідерів країн "Групи семи" для обговорення ситуації в Афганістані.

Про це заявила пресслужба британського уряду після телефонної розмови Джонсона з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Обидва лідери вирішили використовувати свій двосторонній і багатосторонній вплив, щоб спонукати міжнародних партнерів до єдиного підходу у вирішенні поставлених перед ними завдань", - йдеться в заяві Даунінг-стріт.

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"Прем'єр-міністр підкреслив свій намір скликати лідерів G7 на віртуальну зустріч, щоб обговорити це при першій можливості", - відзначається у заяві.

Нагадаємо, Франція та Німеччина наполягатимуть на європейському плані боротьби з міграційними потоками з Афганістану, коли люди будуть тікати від контролю талібів.

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, оголосив загальну амністію для афганских чиновників, і не виключив приєднання жінок до уряду.