Джонсон хочет как можно быстрее созвать лидеров G7 из-за Афганистана

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен при первой же возможности созвать виртуальную встречу лидеров стран "Группы семи" для обсуждения ситуации в Афганистане.

Об этом заявила пресс-служба британского правительства после телефонного разговора Джонсона с канцлером Германии Ангелой Меркель во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Оба лидера решили использовать свое двустороннее и многостороннее влияние, чтобы побудить международных партнеров к единому подходу в решении поставленных перед ними задач", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

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"Премьер-министр подчеркнул свое намерение созвать лидеров G7 на виртуальную встречу, чтобы обсудить это при первой возможности", - отмечается в заявлении.

Напомним, Франция и Германия будут настаивать на европейском плане борьбы с миграционными потоками из Афганистана, когда люди будут бежать от контроля талибов.

Движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, объявило всеобщую амнистию для афганских чиновников, и не исключило присоединения женщин к правительству.