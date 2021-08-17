У Німеччині рекомендували вакцинувати підлітків від 12 років

Постійний комітет з вакцинації (STIKO) в Німеччині рекомендує робити щеплення від коронавірусу підліткам віком від 12 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

У STIKO заявили, що 16 серпня експерти переглянули свою попередню оцінку. Коригування зробили в результаті обробки додаткової інформації щодо можливих побічних ефектів, зокрема, під час масштабної програми вакцинації підлітків у США, де, за даними комітету, вже вакциновано майже десять мільйонів молодих людей.

Так, вивчалася інформація про випадки запалення міокарда, які є дуже рідкісним побічним ефектом вакцинації, особливо у підлітків чоловічої статі.

Отримані дані показали, що за умови надання відповідної медичної допомоги вони протікають легко.

Крім того, математичне моделювання показало, що, з огляду на дельта-варіант вірусу, який зараз домінує в Німеччині, існує "значно вищий ризик" захворювання в разі можливої ​​четвертої хвилі інфекції восени.

Під час "ретельної оцінки" експерти виявили, що переваги вакцинації переважають над можливими ризиками, заявили в комітеті.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що вакцини від коронавірусу доступні в достатній кількості для всіх вікових груп. За бажання вакцинація може "відбутися вже цього тижня", додав він.

Станом на 15 серпня в Німеччині повністю вакцинованими були понад 47 мільйонів ​​осіб (57,2% населення). 63,2% жителів країни отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) видало дозвіл на вакцини від коронавірусу Moderna та Pfizer дітям та підліткам віком від 12 до 17 років.