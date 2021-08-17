В Германии рекомендовали вакцинировать подростков от 12 лет

Постоянный комитет по вакцинации (STIKO) в Германии рекомендует делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В STIKO заявили, что 16 августа эксперты пересмотрели свою предыдущую оценку. Корректировку сделали в результате обработки дополнительной информации о возможных побочных эффектах, в частности, во время масштабной программы вакцинации подростков в США, где, по данным комитета, уже вакцинировано почти 10 миллионов молодых людей.

Изучалась информация о случаях воспаления миокарда, которые очень редким побочным эффектом вакцинации, особенно у подростков мужского пола.

Полученные данные показали, что при условии предоставления соответствующей медицинской помощи они протекают легко.

Кроме того, математическое моделирование показало, что, учитывая дельта-вариант вируса, который сейчас доминирует в Германии, существует "значительно более высокий риск" заболевания в случае возможной четвертой волны инфекции осенью.

Во время "тщательной оценки" эксперты обнаружили, что преимущества вакцинации преобладают над возможными рисками, заявили в комитете.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что вакцины от коронавируса доступны в достаточном количестве для всех возрастных групп. При желании вакцинация может "пройти уже на этой неделе", добавил он.

По состоянию на 15 августа в Германии полностью вакцинированными были более 47 миллионов человек (57,2% населения). 63,2% жителей страны получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) выдало разрешение на вакцины от коронавируса Moderna и Pfizer детям и подросткам в возрасте от 12 до 17 лет.