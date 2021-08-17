Греція заявила, що не буде воротами до ЄС для біженців з Афганістану

Греція не хоче ставати точкою в'їзду до Європейського союзу для афганців, що рятуються від ескалації конфлікту на своїй батьківщині.

Про це заявив міністр з питань міграції Нотіс Мітарачі, закликавши ЄС до спільної відповіді на кризу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Греція опинилася на передньому краї європейської міграційної кризи у 2015 році, коли майже мільйон осіб, що рятувалися від конфліктів в Сирії, Іраку та Афганістані, висадилися на її островах, і, як і інші держави-члени ЄС, вона побоюється, що події в Афганістані можуть спровокувати повторення цієї кризи.

"Ми чітко заявляємо, що не будемо і не можемо бути воротами в Європу для біженців і мігрантів, які можуть спробувати приїхати до Європейського Союзу. Ми не можемо допустити, щоб мільйони людей залишали Афганістан і приїжджали до Європейського Союзу...і вже точно не через Грецію", - сказав Мітарачі.

Міністри закордонних справ ЄС проведуть у вівторок кризову зустріч, щоб обговорити ситуацію в Афганістані, і Греція попросила, щоб це питання також було обговорено на зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС в середу.

"Рішення має бути загальним, і це повинно бути європейське рішення", - сказав Мітарачі.

Нагадаємо, Франція та Німеччина наполягатимуть на європейському плані боротьби з міграційними потоками з Афганістану, коли люди будуть тікати від контролю талібів.

Раніше повідомлялося, що транспортний літак Бундесверу типу А400М, який може помістити на борту понад 100 людей, вилетів з Кабула з всього 7 евакуйованими на борту.