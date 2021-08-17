Греция заявила, что не будет воротами в ЕС для беженцев из Афганистана

Греция не хочет становиться точкой въезда в Европейский союз для афганцев, спасающихся от эскалации конфликта на своей родине.

Об этом заявил министр по вопросам миграции Нотис Митарачи, призвав ЕС к общему ответу на кризис, сообщает "Европейская правда№" со ссылкой на Reuters.

Греция оказалась на переднем крае европейского миграционного кризиса в 2015 году, когда почти миллион человек, спасающихся от конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане, высадились на ее островах, и, как и другие государства-члены ЕС, она опасается, что события в Афганистане могут спровоцировать повторение этого кризиса.

"Мы четко заявляем, что не будем и не можем быть воротами в Европу для беженцев и мигрантов, которые могут попытаться приехать в Европейский Союз. Мы не можем допустить, чтобы миллионы людей покидали Афганистан и приезжали в Европейский Союз ... и уж точно не через Грецию", - сказал Митарачи.

Министры иностранных дел ЕС проведут во вторник кризисную встречу, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане, и Греция попросила, чтобы этот вопрос также был обсужден на встрече министров внутренних дел ЕС в среду.

"Решение должно быть общим, и это должно быть европейское решение", - сказал Митарачи.

Напомним, Франция и Германия будут настаивать на европейском плане борьбы с миграционными потоками из Афганистана, когда люди будут бежать от контроля талибов.

Ранее сообщалось, что транспортный самолет Бундесвера типа А400М, который может поместить на борту более 100 человек, вылетел из Кабула с всего 7 эвакуированными на борту.