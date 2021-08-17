У Греції затримали підозрюваних у підпалах поблизу Афін

У Греції сотні пожежників вже другий день борються з великою лісовою пожежею, що призвела до евакуації будинку престарілих та кількох сіл на північний захід від Афін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Пожежа в районі Вілія, де загорівся густий ліс, почалася в понеділок, незабаром після того, як на південний схід від столиці Греції, в районі Кератея, також спалахнула пожежа.

Пожежна служба Греції заявила, що 330 пожежників із 115 автомобілями гасили пожежу у районі Вілія у вівторок, а повітряну підтримку забезпечували п’ять літаків та шість вертольотів.

Цього місяця по всій Греції вирували сотні лісових пожеж, спричинених найдовшою та найсильнішою спекотною хвилею в країні за останні десятиліття.

Вважається, що причиною деяких є підпал. У вівторок поліція оголосила, що заарештувала двох людей за підозрою у розпалюванні двох пожеж, обидві були швидко ліквідовані.

Першим був 54-річний грек, який в неділю підпалював папір та засохлу рослинність у чагарниках на околиці села на захід від Афін. Чоловік пішов з місця події та був затриманий патрулем поліції, що проїжджав повз.

Другий випадок стосувався 29-річної іноземки, громадянство якої не розголошується. Її звинувачують у підпаленні сухого листя на землі біля дерева на площі в центрі Афін. Поліція району загасила полум’я та затримала жінку.