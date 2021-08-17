В Греции задержали подозреваемых в поджогах близ Афин

В Греции сотни пожарных уже второй день борются с большой лесным пожаром, который привел к эвакуации дома престарелых и нескольких сел северо-западнее Афин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Пожар в районе Вилия, где загорелся густой лес, начался в понедельник, вскоре после того, как на юго-восток от столицы Греции, в районе Кератея, также вспыхнул пожар.

Пожарная служба Греции заявила, что 330 пожарных из 115 автомобилями тушили пожар в районе Вилия во вторник, а воздушную поддержку обеспечивали пять самолетов и шесть вертолетов.

В этом месяце по всей Греции бушевали сотни лесных пожаров, вызванных длинной и сильной жаркой волной в стране за последние десятилетия.

Считается, что причиной некоторых является поджог. Во вторник полиция объявила, что арестовала двух человек по подозрению в разжигании двух пожаров, оба были быстро ликвидированы.

Первым был 54-летний грек, который в воскресенье поджигал бумагу и засохшую растительность в зарослях на окраине села к западу от Афин. Мужчина ушел с места происшествия и был задержан патрулем полиции, проезжавшим мимо.

Второй случай касался 29-летней иностранки, гражданство которой не разглашается. Ее обвиняют в поджоге сухих листьев на земле возле дерева на площади в центре Афин. Полиция района погасила пламя и задержала женщину.