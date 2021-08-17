НАТО будет поддерживать работу аэропорта Кабула до завершения эвакуации

НАТО будет продолжать поддерживать работу аэропорта Кабула и приоритетом является эвакуация граждан стран-членов, а также афганцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

"Ситуация очень сложная и непредсказуемая. Кабул пал и "Талибан" захватил контроль на большей территории страны. НАТО сейчас сосредоточено на безопасноф отправке персонала стран союзников и партнеров, а также афганцев, которые нам помогали", - сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО продолжает работать над тем, чтобы обеспечивать функционирование кабульского аэропорта. Около 800 гражданских сотрудников НАТО находятся в Кабуле и оказывают поддержку эвакуации, включая контроль воздушного движения, заправку самолетов и коммуникации.

"Деятельность аэропорта восстановлена ​​и во время сегодняшней встречи Североатлантического совета союзники анонсировали, что отправят дополнительные военные самолеты", - сказал генсек.

Он отметил, что НАТО сохраняет в Кабуле дипломатическое представительство для координации и ускорения эвакуации.

"Талибан" должен уважать и позволить безопасное отправление всех, кто хочет поехать. Аэропорт, а также дороги и пограничные переходы должны быть открыты", - добавил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что транспортный самолет Бундесвера типа А400М, который может поместить на борту более 100 человек, вылетел из Кабула всего с 7 эвакуированными на борту.