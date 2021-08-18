США евакуювали з Кабула понад 3200 осіб, Британія - майже 2400 осіб

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що з Афганістану були евакуйовані 306 британських громадян та 2052 афганців.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

"Це перекладачі, місцевий персонал та інші люди, які ризикували своїм життям, підтримуючи наші військові зусилля. Ми пишаємося тим, що привозимо цих сміливих афганців до наших берегів", - сказав Джонсон.

Він повторив плани Британії перемістити 5000 афганців за новою схемою переселення, "орієнтованою на найбільш уразливих, особливо жінок та дітей", з "потенціалом розміщення до 20 000 у довгостроковій перспективі".

Джонсон пообіцяв, що Британія "не буде відправляти людей назад в Афганістан".

За інформацією DW, американські військові евакуювали з Афганістану літаками вже понад 3,2 тисячі осіб. Представник Білого дому на умовах анонімності повідомив, що тільки протягом 17 серпня з Кабула було здійснено 13 вильотів і вивезено близько 1100 осіб.

Представник Пентагону заявив, невдовзі США будуть у змозі забезпечити щогодинне відправлення своїх літаків з Кабула і щодня вивозити з країни від 5 до 9 тисяч осіб. Метою є евакуація близько 30 тисяч американців та їхніх місцевих помічників.

Евакуацію з аеропорту Кабула проводять і інші країни, але їхні досягнення поки значно скромніші. Станом на ранок 18 серпня німецькі військові евакуювали понад 400 осіб, яким в Афганістані загрожувала небезпека.

В уряді Франції поінформували про евакуацію з Афганістану в ніч на середу ще 216 осіб, з яких 184 – афганці.

А от літак, відправлений до Кабулу Нідерландами та іншими країнами Північної Європи для евакуації людей, був змушений злетіти без пасажирів у вівторок ввечері.

Американські військові, які контролюють аеропорт, були змушені припинити польоти в понеділок після того, як тисячі наляканих афганців заповнили летовище, намагаючись втекти. У вівторок польоти поновилися, оскільки ситуацію взяли під контроль.

Серед евакуйованих літаком британської армії виявився 21-річний британський студент, який приїхав в Афганістан на відпочинок.

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