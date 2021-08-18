Літак Нідерландів, відправлений для евакуації, вилетів порожнім з Кабула

Літак, відправлений до Кабулу Нідерландами та іншими країнами Північної Європи для евакуації людей, був змушений злетіти без пасажирів у вівторок ввечері на тлі хаосу в аеропорту.

Про це заявила міністр закордонних справ Нідерландів Сігрід Кааг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на De Telegraaf.

Нідерланди спільно з Фінляндією і Норвегією відправили військово-транспортний літак Boeing С-17. Кааг розповіла, що у пасажирів не було можливості потрапити на територію аеропорту.

"Сподіваюся, завтра ситуація покращиться. Там було багато людей зі своїми сім'ями, зі своїми дітьми. Вони стояли біля воріт аеропорту. Я думаю, це жахливо ", - сказала міністр, додавши, що вона веде консультації з американцями, щоб запобігти повторенню подібної події.

Літак пробув на землі протягом пів години, перш ніж злетів без пасажирів. На відео, зробленому голландцем, що очікував в аеропорту, видно, як люди застрягли біля виходу на посадку.

Спочатку Нідерланди відправили літак, щоб допомогти евакуювати близько 1000 співробітників посольства, перекладачів і членів їх сімей з Афганістану в понеділок, але він був змушений розвернутися, не маючи можливості приземлитися в Кабулі через хаос в міжнародному аеропорту.

Не тільки голландці не змогли евакуювати значну кількість персоналу з Афганістану. У вівторок вранці з Кабула вилетів німецький літак, на борту якого перебувало всього сім евакуйованих. Однак, потім другий німецький літак зумів вивезти 120 осіб.

Як повідомлялося раніше, американський C-17 одним рейсом евакуював близько 640 афганців. На борт не планували брати стільки пасажирів, але після того, як люди в паніці самостійно залізли в літак, їх вирішили не виганяти.