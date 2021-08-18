США эвакуировали из Кабула более 3200 человек, Британия - почти 2400 человек

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что из Афганистана были эвакуированы 306 британских граждан и 2052 афганцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Это переводчики, местный персонал и другие люди, которые рисковали своей жизнью, поддерживая наши военные усилия. Мы гордимся тем, что привозим этих смелых афганцев к нашим берегам", - сказал Джонсон.

Он повторил планы Британии переместить 5000 афганцев по новой схеме переселения, "ориентированной на наиболее уязвимых, особенно женщин и детей", с "потенциалом размещения до 20 000 человек в долгосрочной перспективе".

Джонсон пообещал, что Британия "не будет отправлять людей обратно в Афганистан".

По информации DW, американские военные эвакуировали из Афганистана самолетами уже более 3,2 тысячи человек. Представитель Белого дома на условиях анонимности сообщил, что только в течение 17 августа из Кабула было осуществлено 13 вылетов и вывезено около 1100 человек.

Представитель Пентагона заявил, что вскоре США будут в состоянии обеспечить ежечасное отправления своих самолетов из Кабула и ежедневно вывозить из страны от 5 до 9 тысяч человек. Целью является эвакуация около 30 000 американцев и их местных помощников.

Эвакуацию аэропорта Кабула проводят и другие страны, но их достижения пока значительно скромнее. По состоянию на утро 18 августа немецкие военные эвакуировали более 400 человек, которым в Афганистане грозила опасность.

В правительстве Франции сообщили об эвакуации из Афганистана в ночь на среду еще 216 человек, из которых 184 - афганцы.

А вот самолет, отправленный в Кабул Нидерландами и другими странами Северной Европы для эвакуации людей, был вынужден взлететь без пассажиров во вторник вечером.

Американские военные, контролирующие аэропорт, были вынуждены прекратить полеты в понедельник после того, как тысячи напуганных афганцев заполнили аэродром, пытаясь сбежать из страны. Во вторник полеты возобновились, поскольку ситуацию взяли под контроль.

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