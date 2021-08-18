Український літак поки не потрапив до Кабула для евакуації, чекає на дозвіл

Український військово-транспортний літак Іл-76МД поки не отримав дозвіл на доступ в аеропорт Кабула і проведення евакуації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Генштабу Збройних сил України.

Літак 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних сил ЗСУ 18 серпня вилетів з Борисполя до Афганістану з місією евакуації громадян України та іноземців.

"На даний час немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабулу, де ситуація залишається частково неконтрольованою", - йдеться у заяві генштабу.

Крім того, ще не отриманий дозвіл на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану. Тож наразі літак Іл-76МД знаходиться в аеропорту Маскат (Султанат Оман), де чекає вирішення даних питань та дозволу на евакуацію.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що 12 українців, які застрягли на військовій базі біля Кабула, є колишніми військовослужбовцями, та пообіцяв, що "хлопців вивезуть".

Понад 150 громадян України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану, де влада перейшла до угруповання "Талібан".

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