У Молдові з'явилася нова проросійська партія - конкуренти Додона

У Молдові офіційно зареєстрували нову політичну партію "Ai noștri" - "Наші", що за ідейними позиціями близька до політсили проросійського експрезидента Ігоря Додона.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, про це 18 серпня заявив її лідер Михаїл Ахремцев.

Про її створення ще у 2020 році оголосили низка політичних активістів, які раніше підтримували "Партію соціалістів" експрезидента Ігоря Додона - Ахремцев, Вадим Барінов, Дар’я Федорова, Анастасія Філіпашку та Аделіна Кастравець.

Партія декларує своєю метою захист і просування російської мови у Молдові, боротьбу з корупцією та "політичним туризмом" і хоче "відучити Молдову схилятися перед Заходом".

Нагадаємо, на останніх дострокових виборах до парламенту країни впевнено перемогла "Дія і Солідарність" (PAS) Маї Санду з результатом 52,8% голосів.

Блок Партії соціалістів і Партії комуністів (ПСРМ-ПКРМ) отримав 27,17%.

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