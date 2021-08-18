Лесные пожары во Франции: число погибших возросло до двух

В масштабных лесных пожарах на юге Франции погибли уже два человека и более 20 пострадали, огонь до сих пор не взяли под контроль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Префект департамента Вар сообщил о гибели еще одного человека. Пострадали всего 26 человек, в том числе семь пожарных. Речь идет о незначительных травмах, в основном из-за дыма от пожара.

[#FEU GONFARON]

La situation #feudeforet de #Gonfaron est très difficile, 6300 hectares ont déjà brûlés. Les sapeurs-pompiers luttent avec acharnement contre un vent tourbillonnant, épaulés par les moyens aériens et les forces concourantes. Respectez les consignes de sécurité pic.twitter.com/LxmwLsM7tF — Sapeurs Pompiers VAR (@SDIS83) August 18, 2021

Пожар, начавшийся в департаменте Гонфарон - между Марселем и Ниццой - с вечера 16 августа опустошил уже 6300 гектаров территории, преимущественно природного заповедника. Огонь до сих пор не взяли под контроль. Борьбу с огнем затрудняет сильный ветер - потушенные очаги пожара начинают разгораться снова. По последним сообщениям, на вечер осталось два основных очага горения.

К тушению привлечены около 1200 пожарных, 250 машин, 5 самолетов Canadair, 5 вертолетов.

Из-за распространения огня с понедельника эвакуировали около 10 000 человек. После обеда 18 августа начали эвакуацию людей с уже восьмого кемпинга. Для эвакуированных открыли 14 центров временного пребывания.

Перекрыты части автодороги А57 в обоих направлениях, а на других прилегающих дорогах просят снижать скорость до 70 км/ч за плохой видимости.

Служба гражданской безопасности также попросила местных жителей не заходить лодками в зону залива Сен-Тропе, где заполняют свои резервуары самолеты, привлеченные к борьбе с пожаром.

#MardiConseil 🔴🛩️ Vu aujourd'hui dans le golfe de #SaintTropez un bateau dans la zone d'écopage des #Canadair qui luttent contre les #FeuxDeForêt.

⚠️ Pour votre sécurité et celle de nos pilotes, soyez très prudents en vous éloignant de la zone de survol (500 mètres minimum) ! pic.twitter.com/1zXsAq5V3e — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) August 17, 2021

До сих пор Франции удавалось избежать крупных пожаров, в отличие от ряда других стран Средиземноморья.

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