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Байден допустил продление срока пребывания войск США в Афганистане

Четверг, 19 августа 2021, 08:11

Президент США Джо Байден не исключил, что американские военные могут остаться в Афганистане и после 31 августа, изначально установленного дедлайна вывода войск, чтобы эвакуировать из страны всех американцев.

Об этом Байден заявил в интервью телеканалу АВС, сообщает "Европейская правда".

Байден отметил, что он сосредоточен на завершении миссии до 31 августа, но признал, что она может затянуться.

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"Американцы должны понимать, что мы попробуем это сделать до 31 августа", - отметил президент США.

"Если мы этого не сделаем, мы точно определим, кто остался... И если останутся американские граждане, мы останемся, пока не вывезем их всех", - сказал Байден.

Глава США добавил, что кроме 10-15 тысяч американцев, которые нуждаются в эвакуации, есть еще от 50 до 65 000 афганцев, которых США также хотят вывезти.

По его словам, все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, и удастся ли достичь ежедневной эвакуации из страны пяти-семи тысяч человек.

Ранее Байден стал на защиту своего решения о выводе американских войск из Афганистана, несмотря на сцены хаоса и паники, вызванные переходом власти в стране до "Талибана".

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Байден Афганистан
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