Байден допустил продление срока пребывания войск США в Афганистане

Президент США Джо Байден не исключил, что американские военные могут остаться в Афганистане и после 31 августа, изначально установленного дедлайна вывода войск, чтобы эвакуировать из страны всех американцев.

Об этом Байден заявил в интервью телеканалу АВС, сообщает "Европейская правда".

Байден отметил, что он сосредоточен на завершении миссии до 31 августа, но признал, что она может затянуться.

"Американцы должны понимать, что мы попробуем это сделать до 31 августа", - отметил президент США.

"Если мы этого не сделаем, мы точно определим, кто остался... И если останутся американские граждане, мы останемся, пока не вывезем их всех", - сказал Байден.

Глава США добавил, что кроме 10-15 тысяч американцев, которые нуждаются в эвакуации, есть еще от 50 до 65 000 афганцев, которых США также хотят вывезти.

По его словам, все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, и удастся ли достичь ежедневной эвакуации из страны пяти-семи тысяч человек.

Ранее Байден стал на защиту своего решения о выводе американских войск из Афганистана, несмотря на сцены хаоса и паники, вызванные переходом власти в стране до "Талибана".

Читайте также: Намеки для Украины: что должен был услышать Киев в речи Байдена по Афганистану.