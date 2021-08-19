У Німеччині судять винуватця наїзду на пішоходів, внаслідок якого загинули 5 людей

У Німеччині в земельному суді в Трірі почався процес у справі про умисний наїзд на перехожих в пішохідній зоні, який був здійснений в грудні 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

На першому засіданні в четвер, 19 серпня, прокурор Ерік Замель зачитав текст звинувачення у вбивстві п'яти осіб і спробі вбивства в 18 випадках.

Обвинувачений - 51-річний безробітний, самотній громадянин Німеччини без постійного місця проживання.

Як заявив на суді прокурор, обвинувачений наприкінці 2020 року навмисно заїхав на пішохідну зону на позашляховику на великій швидкості з метою вбити якомога більше людей. При цьому підозрюваний, судячи з усього, відчував сильне розчарування в зв'язку з обставинами свого життя і "загальну ненависть до суспільства", вказується в обвинуваченні.

В результаті наїзду були вбиті двомісячна дитина, її 45-річний батько і три жінки 25, 52 і 73 років. Велике число перехожих отримали поранення, з них 14 були важко травмовані, близько 300 свідків злочину знадобилася допомога психологів. Обвинувачений відмовився від виступу на засіданні. Згідно з попередньою оцінкою психіатра, він страждає психозом.

Процес, імовірно, триватиме до кінця січня 2022 року, призначені 26 засідань. Буде опитано 291 свідка звинувачення. Наступне засідання відбудеться 3 вересня. Судовий процес проходить за підвищених заходів безпеки, обвинувачений присутній на засіданнях за куленепробивним склом.