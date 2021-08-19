В Германии судят виновника наезда на пешеходов, в результате которого погибли 5 человек

В Германии в земельном суде в Трире начался процесс по делу об умышленном наезде на прохожих в пешеходной зоне в декабре 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

На первом заседании в четверг, 19 августа, прокурор Эрик Замель зачитал текст обвинения в убийстве пяти человек и попытке убийства в 18 случаях.

Обвиняемый - 51-летний безработный, одинокий гражданин Германии без постоянного места жительства.

Как заявил на суде прокурор, обвиняемый в конце 2020 года специально заехал на пешеходную зону на внедорожнике на большой скорости с целью убить как можно больше людей. При этом подозреваемый, судя по всему, чувствовал сильное разочарование в связи с обстоятельствами своей жизни и "общую ненависть к обществу", указывается в обвинении.

В результате наезда были убиты двухмесячный ребенок, его 45-летний отец и три женщины 25, 52 и 73 лет. Большое число прохожих получили ранения, из них 14 были тяжело травмированы, около 300 свидетелей преступления понадобилась помощь психологов. Обвиняемый отказался от выступления на заседании. Согласно предварительной оценке психиатра, он страдает психозом.

Процесс, вероятно, продлится до конца января 2022 года, назначены 26 заседаний. Планируется опросить 291 свидетеля обвинения. Следующее заседание состоится 3 сентября. Судебный процесс проходит при повышенных мерах безопасности, обвиняемый присутствовал на заседаниях за пуленепробиваемым стеклом.