У Німеччині взяли під варту водія-винуватця смертельного наїзду в Трірі

У Трірі взяли під варту підозрюваного в наїзді на пішоходів у центрі міста, внаслідок чого загинуло 5 людей.

Про це в середу, 2 грудня, заявив речник поліції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За його словами, влада також розглядає як варіант утримання чоловіка в закритій психіатричній клініці, оскільки в підозрюваного є ознаки можливого психічного розладу.

Напередодні 51-річний чоловік, перебуваючи за кермом позашляховика, цілеспрямовано виїхав на пішохідну зону в місті Трір і спрямував авто у перехожих.

Унаслідок цього загинули п'ятеро людей, зокрема дев'ятимісячне немовля та його 45-річний батько.

Водія затримали через чотири хвилини після виклику поліції. Жодних політичних мотивів наїзду поки що не виявлено. Підозрюваний дав свідчення, але поліція не розголошує їхній зміст. Прокуратура розглядає цей злочин як вбивство кількох осіб, замах на вбивство та завдання тілесних ушкоджень.