В МИД напомнили, что каждая страна ЕС сама будет определять, признавать ли COVID-сертификаты Украины

Решение Европейской комиссии о признании украинских COVID-сертификатов не носит обязывающего характера для стран-членов ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем заявлении напомнил МИД Украины.

"Вопрос, кого и на каких условиях впускать, остается исключительно в компетенции самих государств-членов ЕС", - отметили в министерстве.

Несмотря на это, решение Еврокомиссии ощутимо упростит путешествия украинских граждан в государства-члены Евросоюза. После этой рекомендации отдельные страны ЕС смогут принять собственные решения о признании украинских цифровых свидетельств.

Чтобы избежать неприятных ситуаций на границе, МИД рекомендует проверять актуальный режим въезда и транзита на интерактивной онлайн-карте http://tripadvisor.mfa.gov.ua.

Отметим, что страны ЕС в целом прислушиваются к рекомендациям Брюсселя.

Напомним, Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским.

COVID-сертификаты, выданные Украиной, будут приниматься для поездок в страны ЕС с 20 августа.