Хорватія висловила протест проти назви басейну в Чорногорії

Міністерство закордонних справ Хорватії засудило рішення міської ради чорногорського міста Котор назвати муніципальний критий басейн у місті ім'ям суперечливого спортсмена.

Про це пише "Балканський оглядач", повідомляє "Європейська правда".

Ідеться про Зорана Джимі Гопчевича, який у 1980-ті був югославською спортивною зіркою та одним із найкращих чорногорських ватерполістів всіх часів. Однак на початку 1990-х років він став керівником охорони табору в Моріні, де утримувалися хорвати, що потрапили до полону під час нападу сербсько-чорногорських сил на Дубровник.

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"Вкрай неприпустимо, щоб громадський об'єкт носив ім'я охоронця сумнозвісного табору Морінь в 1991 році. Таке рішення не відповідає духу добросусідських відносин, які ми будуємо з Чорногорією, і, безумовно, матиме наслідки для наших майбутніх відносин", - йдеться у повідомленні хорватського зовнішньополітичного відомства.

Міністерство також висловило надію, що нова влада Чорногорії "зрозуміє, що такі рішення не є правильним шляхом для європейської перспективи Чорногорії, яка ще рік тому здавалася беззаперечною".

Раніше Хорватська національна рада Чорногорії заперечувала проти того, щоб басейн Котора носив ім'я Зорана Гопчевича.

"Зоран Гопчевич, спортсмен, тренер і спортивний працівник, має блискуче резюме, і ми впевнені, що ніхто в Которської затоці не може мати іншої позиції з цього питання.

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Причина реакції Хорватської національної ради Чорногорії не пов'язана зі спортивною кар’єрою Зорана Гопчевича, але з його залученням на посаду командира охоронців в таборі Морінь в 1991 році", - заявила Рада наприкінці липня.

Хорватська організація зазначила, що кілька полонених вказали ім'я колишнього спортсмена в негативному контексті у своїх показах.

До цього часу критий басейн в которському районі Шкалярі носив ім’я югославського партизана Нікші Бучина, який загинув у 1944 році у боротьбі з четниками.