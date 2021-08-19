Хорватия выразила протест против названия бассейна в Черногории

Министерство иностранных дел Хорватии осудило решение городского совета черногорского города Котор назвать муниципальный бассейн в городе именем противоречивого спортсмена.

Об этом пишет "Балканский обозреватель", сообщает "Европейская правда".

Речь идет о Зоране Джимми Гопчевиче, который в 1980-е был югославской спортивной звездой и одним из лучших черногорских ватерполистов всех времен. Однако в начале 1990-х годов он стал руководителем охраны лагеря в Морине, где содержались хорваты, попавшие в плен во время нападения сербско-черногорских сил на Дубровник.

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"Крайне недопустимо, чтобы общественный объект носил имя охранника печально известного лагеря в Морине в 1991 году. Такое решение не соответствует духу добрососедских отношений, которые мы строим с Черногорией, и, безусловно, будет иметь последствия для наших будущих отношений", - говорится в сообщении хорватского внешнеполитического ведомства.

Министерство также выразило надежду, что новая власть Черногории "поймет, что такие решения не являются правильным путем для европейской перспективы Черногории, которая еще год назад казалась бесспорной".

Ранее Хорватский национальный совет Черногории возражал против того, чтобы бассейн Котора носил имя Зорана Гопчевича.

"Зоран Гопчевич, спортсмен, тренер и спортивный работник, имеет блестящее резюме, и мы уверены, что никто в Которском заливе не может иметь другой позиции по этому вопросу.

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Причина реакции Хорватского национального совета Черногории не связана со спортивной карьерой Зорана Гопчевича, но его привлечением на должность командира охранников в лагере Мориня в 1991 году", - заявил Совет в конце июля.

Хорватская организация отметила, что несколько пленных указали имя бывшего спортсмена в негативном контексте в своих показаниях.

К этому времени крытый бассейн в Которском районе Шкаляри носил имя югославского партизана Никши Бучина, который погиб в 1944 году в борьбе с четниками.