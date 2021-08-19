У Швейцарії великі компанії зобов’яжуть звітувати про ризики для клімату від їхньої роботи

У Швейцарії великі компанії з 2024 року будуть юридично зобов’язані звітуватися про ризики для клімату у зв’язку з їхньою діяльністю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Swiss Info.

Вимога буде стосуватися компаній у державній та приватній власності, у штаті яких понад 500 працівників, а річні обороти перевищують 40 млн франків.

Компанії повинні будуть повідомляти, по-перше, про фінансові та інвестиційні ризики, пов’язані зі зміною клімату, по-друге - про вплив їхньої діяльності на довкілля.

Мінфін Швейцарії підготує текст закону щодо такого обов’язкового звітування до кінця літа 2022 року.

Раніше у червні країни G7 підтримали розкриття такої інформації компаніями, як рекомендувала спеціальна робоча група G20 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Франція першою з потужних економік зробила правила обов’язковими, встановлюючи нові цілі, що зобов’язують інвесторів давати кліматичну оцінку своїх активів та починаючи з 2021 року на кожні п’ять років встановлювати цілі щодо скорочення викидів парникових газів.

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