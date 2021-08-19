В Швейцарии крупные компании обяжут отчитываться о рисках для климата от их работы

В Швейцарии крупные компании с 2024 года будут юридически обязаны отчитываться о рисках для климата в связи с их деятельностью.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Swiss Info.

Требование будет касаться компаний в государственной и частной собственности, в штате которых более 500 работников, а годовые обороты превышают 40 млн франков.

Компании должны будут сообщать, во-первых, о финансовых и инвестиционных рисках, связанных с изменением климата, во-вторых - о влиянии их деятельности на окружающую среду.

Минфин Швейцарии подготовит текст закона о такой обязательной отчетности до конца лета 2022 года.

Ранее в июне страны G7 поддержали раскрытие такой информации компаниями, как рекомендовала специальная рабочая группа G20 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Франция первой из крупных экономик сделала правила обязательными, устанавливая новые цели, обязывающие инвесторов давать климатическую оценку своих активов и начиная с 2021 на каждые пять лет устанавливать цели по сокращению выбросов парниковых газов.

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