Президентка Естонії разом зі знаменитостями записала відео із закликом до вакцинації

Президентка Естонії разом з зіркою естради, призеркою олімпіади в Токіо та лікарем записала звернення до громадян із закликом вакцинуватися від коронавірусу, якщо вони ще не зробили цього.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Відеозвернення записали естонською та російською мовами. Окрім президентки Керсті Кальюлайд, до нього залучені співачка Анне Вескі, лікар Аркадій Попов та шпажистка Катріна Лехіс, яка виборола у Токіо бронзову та золоту медалі.

"Половина жителів Естонії вже отримали щеплення - дякуємо вам за це. Але для того, щоб контролювати вірус, необхідно, щоб до початку навчального року від тяжких наслідків хвороби за допомогою вакцини себе захистили ще принаймні 120 тисяч осіб. А краще - 200 або 300 тисяч", - кажуть вони у зверненні.

Катріна Лехіс з’являється у кінці відео в спортивній формі і після випаду шпагою каже, що вже вакцинована.

Населення Естонії - близько 1,3 млн осіб.

Як повідомлялося, у Чехії уряд схвалив надання вакцинованим бюджетникам додаткової оплачуваної відпустки, сподіваючись таким чином заохотити їх до вакцинації.