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Президентка Естонії разом зі знаменитостями записала відео із закликом до вакцинації

Понеділок, 2 серпня 2021, 09:49

Президентка Естонії разом з зіркою естради, призеркою олімпіади в Токіо та лікарем записала звернення до громадян із закликом вакцинуватися від коронавірусу, якщо вони ще не зробили цього. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Відеозвернення записали естонською та російською мовами. Окрім президентки Керсті Кальюлайд, до нього залучені співачка Анне Вескі, лікар Аркадій Попов та шпажистка Катріна Лехіс, яка виборола у Токіо бронзову та золоту медалі.

"Половина жителів Естонії вже отримали щеплення - дякуємо вам за це. Але для того, щоб контролювати вірус, необхідно, щоб до початку навчального року від тяжких наслідків хвороби за допомогою вакцини себе захистили ще принаймні 120 тисяч осіб. А краще - 200 або 300 тисяч", - кажуть вони у зверненні. 

Катріна Лехіс з’являється у кінці відео в спортивній формі і після випаду шпагою каже, що вже вакцинована. 

Населення Естонії - близько 1,3 млн осіб. 

Як повідомлялося, у Чехії уряд схвалив надання вакцинованим бюджетникам додаткової оплачуваної відпустки, сподіваючись таким чином заохотити їх до вакцинації.

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Естонія Коронавірус
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