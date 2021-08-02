Президент Эстонии вместе со знаменитостями записала видео с призывом к вакцинации

Президент Эстонии вместе со звездой эстрады, призером олимпиады в Токио и врачом записала обращение к гражданам с призывом вакцинироваться от коронавируса, если они еще не сделали этого.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Видеообращение записали на эстонском и русском языках. Помимо президента Керсти Кальюлайд, в нем участвуют певица Анне Вески, врач Аркадий Попов и шпажистка Катрина Лехис, которая завоевала в Токио бронзовую и золотую медали.

"Половина жителей Эстонии уже получили вакцину. Спасибо вам за это! Но для того, чтобы контролировать вирус, их число должно быть большим - необходимо, чтобы до начала учебного года от тяжелых последствий вируса с помощью вакцины себя защитили бы еще как минимум 120 000 человек. А еще лучше, чтобы их было 200 или 300 тысяч", - говорят они в обращении.

Катрина Лехис появляется в конце видео в спортивной форме и после выпада шпагой говорит, что уже вакцинирована.

Население Эстонии - около 1,3 млн человек.

Как сообщалось, в Чехии правительство одобрило предоставление вакцинированным бюджетникам дополнительного оплачиваемого отпуска, надеясь таким образом привлечь их к вакцинации.