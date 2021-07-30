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У Чехії схвалили додаткову оплачувану відпустку для вакцинованих бюджетників

П'ятниця, 30 липня 2021, 11:44

Уряд Чехії схвалив надання вакцинованим бюджетникам двох додаткових днів оплачуваної відпустки, сподіваючись таким чином заохотити їх до вакцинації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES.

Рішення стосується працівників державних установ, а також поліцейських та вчителів. З такою ініціативою виступив прем’єр-міністр Андрей Бабіш, пропонуючи поширити це на усіх вакцинованих від коронавірусу починаючи з січня. Він рекомендував регіонам, муніципалітетам та компаніям наслідувати їхній приклад.

Скористатися додатковими днями відпустки необхідно буде до кінця 2021 року.

На адресу ініціативи Бабіша лунала і критика із зауваженням, що два додаткові дні відпусток можуть коштувати економіці надто дорого. 

Інтерес до вакцини у Чехії зменшується - 4,5 мільйони з 10,5 мільйона населення зараз повністю вакциновані, і близько половини населення до цього часу планували імунізацію. Це трохи менше, ніж в середньому у Європі.

Нагадаємо, у Чехії з 1 серпня будуть пом'якшені обмеження по боротьбі з коронавірусом, невакцинованим буде дозволено відвідувати нічні клуби та збільшиться допустима кількість людей на різних заходах.

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