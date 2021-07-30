У Чехії схвалили додаткову оплачувану відпустку для вакцинованих бюджетників
Уряд Чехії схвалив надання вакцинованим бюджетникам двох додаткових днів оплачуваної відпустки, сподіваючись таким чином заохотити їх до вакцинації.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES.
Рішення стосується працівників державних установ, а також поліцейських та вчителів. З такою ініціативою виступив прем’єр-міністр Андрей Бабіш, пропонуючи поширити це на усіх вакцинованих від коронавірусу починаючи з січня. Він рекомендував регіонам, муніципалітетам та компаніям наслідувати їхній приклад.
Скористатися додатковими днями відпустки необхідно буде до кінця 2021 року.
На адресу ініціативи Бабіша лунала і критика із зауваженням, що два додаткові дні відпусток можуть коштувати економіці надто дорого.
Інтерес до вакцини у Чехії зменшується - 4,5 мільйони з 10,5 мільйона населення зараз повністю вакциновані, і близько половини населення до цього часу планували імунізацію. Це трохи менше, ніж в середньому у Європі.
Нагадаємо, у Чехії з 1 серпня будуть пом'якшені обмеження по боротьбі з коронавірусом, невакцинованим буде дозволено відвідувати нічні клуби та збільшиться допустима кількість людей на різних заходах.