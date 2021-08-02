Беларусь резко увеличивает количество рейсов из Ирака на фоне миграционного кризиса на границе с ЕС

Минск начинает принимать авиарейсы еще из трех городов Ирака на фоне подозрений в том, что Беларусь специально привозит мигрантов и отправляет их в Литву.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Данные сезонного расписания аэропорта Минска показывают, что с начала августа начинается прием рейсов из Сулеймании, Басры и Эрбиля.

Рейсы раз в неделю из каждого города будет выполнять иракская национальная авиакомпания Iraqi Airways.

Из Сулеймании самолеты будут летать с 2 до 25 августа, из Басры с 5 августа по 29 октября. Сообщение с Эрбилем начинается 7 августа и продлится до 30 октября.

Кроме того, из Багдада в Минск четыре раза в неделю летает авиакомпания Iraqi Airways и дважды в неделю FlyBaghdad.

Напомним, 1 августа границу Литвы перешло рекордное количество нелегалов из Беларуси.

Накануне Европейский Союз призвал режим Александра Лукашенко перестать использовать нелегальных мигрантов в качестве инструмента давления на соседние страны.

В пятницу в Литву прибыли дополнительные 60 сотрудников Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, которые будут помогать в борьбе с миграционным кризисом.

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