У Німеччині заявили про четверту хвилю епідемії

Інститут Роберта Коха у своєму останньому звіті заявив про початок четвертої хвилі епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Ми чітко бачимо початок четвертої хвилі, яка вже набирає розмаху, особливо завдяки зараженням серед молодого дорослого населення", - зазначають у документі.

Зростання кількості заражень почалося раніше, ніж влітку 2020 року, та цього разу - особливо у групі від 10 до 49 років.

Частка позитивних тестів серед усіх зроблених зросла з 4% до 6% - на основі даних про близько пів мільйона тестів. Дані звіту дещо відстають від поточної ситуації, тому що охоплюють тиждень до 15 серпня. Штам "Дельта" вже витіснив всі інші і складає 99% серед перевірених зразків.

В Інституті зазначають, що спадання кількості госпіталізованих коронахворих зупинилось. Цифри залишаються незначними, але вже почалось повільне зростання.

На цей час принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу щеплені близько 64% населення Німеччини та понад 58% отримали обидві дози. Вважається, що для суттєвого впливу на пандемію мають бути щеплені 85% населення.

На останній мапі Агентства ЄС, що демонструє ситуацію з коронавірусом у Європі, Німеччина вже повністю перейшла до жовтої зони, на території країни з'явились і перші червоні зони.