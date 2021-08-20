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У Німеччині машиністи потягів анонсували новий страйк

П'ятниця, 20 серпня 2021, 12:44

Машиністи потягів, що входять до профспілки GDL, вдруге за місяць оголосили страйк через конфлікт з Deutsche Bahn.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Керівник профспілки Клаус Весельськи повідомив, що машиністи страйкуватимуть 21-25 серпня: вантажних потягів - з 5 години вечора суботи, пасажирських - з 2 години ранку понеділка. Він додав, що у плануванні "врахували те, що вихідні є часом поїздок для багатьох людей, але не зможуть гарантувати такий підхід надалі".

Більшість машиністів є членами профспілки, тому страйк загрожує численними скасуваннями й затримками потягів.

Попередній страйк тривав два дні - 11-13 серпня.

Профспілка хоче збільшення зарплат на 3,2% та бонус у розмірі 600 євро через наслідки пандемії коронавірусу.

Перед цим останній значний страйк працівників Deutsche Bahn відбувся у грудні 2018 року.

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Німеччина
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