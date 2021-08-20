В Германии машинисты поездов анонсировали новую забастовку

Машинисты поездов, входящие в профсоюз GDL, второй раз за месяц объявили забастовку из-за конфликта с Deutsche Bahn.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Руководитель профсоюза Клаус Весельски сообщил, что машинисты будут бастовать 21-25 августа: грузовых поездов - с 5:00 вечера субботы, пассажирских - с 2:00 утра понедельника. Он добавил, что в планировании "учли то, что выходные есть время поездок для многих людей, но не смогут гарантировать такой подход в дальнейшем".

Большинство машинистов являются членами профсоюза, поэтому забастовка грозит многочисленными отменами и задержками поездов.

Предыдущая забастовка длилась два дня - 11-13 августа.

Профсоюз хочет увеличения зарплат на 3,2% и бонус в размере 600 евро из-за последствий пандемии коронавируса.

Перед этим последняя значительная забастовка работников Deutsche Bahn состоялась в декабре 2018 года.