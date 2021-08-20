Військові розганяли сльозогінним газом натовпи біля аеропорту Кабула - ЗМІ

Біля аеропорту Кабула військовослужбовці застосували сльозогінний газ, щоб стримати натовп афганців, які намагалися отримати доступ до летовища в п'ятницю, щоб втекти з країни після переходу влади до талібів.

Про це пише видання The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

За словами високопоставленого західного чиновника, військові також стріляли в повітря, щоб розігнати натовп.

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Не зрозуміло, військові якої країни це були – американські, британські, афганські чи інші західні війська, які перебувають в аеропорту. Війська США поки офіційно не коментували інцидент.

Військові, які контролюють летовище, виходять за межі периметра аеропорту, який оточений талібами, щоб розігнати натовп і розчистити шлях людям, які перебувають у списках для евакуації.

Тисячі афганців досі намагаються потрапити в аеропорт після того, як таліби захопили Кабул у неділю.

Згідно з публічним заявам офіційних осіб, союзники і партнери НАТО з минулих вихідних евакуювали майже 20 тисяч людей з аеропорту Кабула.

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У ніч із 15 на 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану вісьмох своїх громадян.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив у п’ятницю, чому затягується евакуація решти українських громадян з Афганістану.

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