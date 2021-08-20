Военные разгоняли слезоточивым газом толпу возле аэропорта Кабула - СМИ

Возле аэропорта Кабула военнослужащие применили слезоточивый газ, чтобы сдержать толпу афганцев, которые пытались получить доступ к аэродрому в пятницу, чтобы бежать из страны после перехода власти к талибам.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

По словам высокопоставленного западного чиновника, военные также стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу.

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Непонятно, военные какой страны это были - американские, британские, афганские или другие западные войска, которые находятся в аэропорту. Войска США пока официально не комментировали инцидент.

Военные, контролирующие аэропорт, выходят за пределы периметра аэропорта, который окружен талибами, чтобы разогнать толпу и расчистить путь людям, находящимся в списках для эвакуации.

Тысячи афганцев до сих пор пытаются попасть в аэропорт после того, как талибы захватили Кабул в воскресенье.

Согласно публичным заявлениям официальных лиц, союзники и партнеры НАТО в прошлые выходные эвакуировали почти 20 000 людей из аэропорта Кабула.

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В ночь с 15 на 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана восемь своих граждан.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил в пятницу, почему затягивается эвакуация остальных украинских граждан из Афганистана.

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