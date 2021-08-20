Военные разгоняли слезоточивым газом толпу возле аэропорта Кабула - СМИ
Возле аэропорта Кабула военнослужащие применили слезоточивый газ, чтобы сдержать толпу афганцев, которые пытались получить доступ к аэродрому в пятницу, чтобы бежать из страны после перехода власти к талибам.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".
По словам высокопоставленного западного чиновника, военные также стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу.
Непонятно, военные какой страны это были - американские, британские, афганские или другие западные войска, которые находятся в аэропорту. Войска США пока официально не комментировали инцидент.
Военные, контролирующие аэропорт, выходят за пределы периметра аэропорта, который окружен талибами, чтобы разогнать толпу и расчистить путь людям, находящимся в списках для эвакуации.
Тысячи афганцев до сих пор пытаются попасть в аэропорт после того, как талибы захватили Кабул в воскресенье.
Согласно публичным заявлениям официальных лиц, союзники и партнеры НАТО в прошлые выходные эвакуировали почти 20 000 людей из аэропорта Кабула.
В ночь с 15 на 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана восемь своих граждан.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил в пятницу, почему затягивается эвакуация остальных украинских граждан из Афганистана.
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