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З Афганістану вилетів український військово-транспортний літак

Субота, 21 серпня 2021, 12:26

21 серпня з аеропорту Кабула вилетів український військово-транспортний літак Іл-76МД.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook.

"Сьогодні, 21 серпня, із аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України" - йдеться у повідомленні.

Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється.

Літак Повітряних Сил ЗС України перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців із Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади "Талібану".

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому затягується евакуація українських громадян з Афганістану.

16 серпня повідомлялось, що в аеропорту Кабула готується вилетіти до України ще один евакуаційний літак, але досі він не вилетів.

Кулеба також нагадав, що у ніч із 15 на 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану вісьмох своїх громадян.

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