Из Афганистана вылетел украинский военно-транспортный самолет

21 августа из аэропорта Кабула вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ на странице в Facebook.

"Сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется.

Самолет Воздушных Сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти "Талибана".

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему затягивается эвакуация украинских граждан из Афганистана.

16 августа сообщалось, что в аэропорту Кабула готовится вылететь в Украину еще один эвакуационный самолет, но до сих пор он не вылетел.

Кулеба также напомнил, что в ночь с 15 на 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана восьми своих граждан.