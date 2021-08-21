На найвищій точці Гренландії вперше в історії спостережень випав дощ

Минулого тижня вперше за всю історію спостережень дощі випали у найвищій точці льодового щита Гренландії, що є ще однією тривожною ознакою для льодовикового покриву, який і так тане зі зростаючими темпами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Це не здоровий знак для крижаного покриву. Вода на льоду це погано... Це робить крижаний покрив більш схильним до поверхневого танення ",- сказав Індрані Дас, науковець із Земної обсерваторії Ламонт-Доерті Колумбійського університету.

Вода не тільки тепліша за звичайний сніг, але й темніша - тому вона поглинає більше сонячного світла, а не відбиває його.

Ця тала вода стікає в океан, викликаючи підвищення рівня моря. За оцінками вчених, танення льодового щита Гренландії - другого за величиною у світі після Антарктиди - спричинило приблизно 25% зростання рівня світового океану за останні кілька десятиліть. Очікується, що ця частка зростатиме із зростанням глобальних температур.

Дощ ішов протягом кількох годин на вершині крижаного покриву, висотою 3 216 метрів, 14 серпня, температура залишалася вище нуля близько дев'яти годин, повідомили вчені з Національного центру даних США зі снігу та льоду.

Температура на крижаній шапці майже ніколи не піднімається вище нуля, але за останні менш ніж 10 років це відбувалося тричі.

Всього за три дні, з 14 по 16 серпня, по всій Гренландії випало 7 мільярдів тонн дощів - найбільша кількість з початку ведення таких записів у 1950 році.

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