На самой высокой точке Гренландии впервые в истории наблюдений выпал дождь

На прошлой неделе впервые за всю историю наблюдений дожди выпали в самой высокой точке ледового щита Гренландии, что является еще одним тревожным признаком для ледникового покрова, который и так тает с растущими темпами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это не здоровый знак для ледяного покрова. Вода на льду это плохо ... Это делает ледяной покров более склонным к поверхностному таянию", - сказал Индрани Дас, ученый с Земной обсерватории Ламонт-Доэрти Колумбийского университета.

Вода не только теплее обычного снега, но и темнее - поэтому она поглощает больше солнечного света, а не отражает его.

Эта талая вода стекает в океан, вызывая повышение уровня моря. По оценкам ученых, таяние ледового щита Гренландии - второго по величине в мире после Антарктиды - привело к примерно 25% роста уровня мирового океана за последние несколько десятилетий. Ожидается, что эта доля будет расти с ростом глобальных температур.

Дождь шел в течение нескольких часов на вершине ледяного покрова высотой 3216 метров, 14 августа, температура оставалась выше нуля около девяти часов, сообщили ученые из Национального центра данных США по снегу и льду.

Температура на ледяной шапке почти никогда не поднимается выше нуля, но за последние менее чем 10 лет это происходило трижды.

Всего за три дня, с 14 по 16 августа, по всей Гренландии выпало 7 миллиардов тонн дождей - наибольшее количество с начала ведения таких записей в 1950 году.

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