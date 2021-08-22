Меркель объяснила свое отсутствие на "Крымской платформе"

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев заверила, что ее неучастие в "Крымской платформе" 23 августа не связано с желанием угодить России.

Об этом Меркель сказала в воскресенье на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Меркель 22 августа посещает Киев, однако участия в учредительном саммите "Крымской платформы" на следующий день в украинской столице не возьмет.

"Нет, это не является свидетельством этого", - ответила Меркель на вопрос журналиста о том, не свидетельствует ли ее отсутствие на саммите о желании угодить России.

"Я четко сказала, что аннексия Крыма, на мой взгляд, является нарушением международного права. Немецкая сторона считает, что это противоречит международному праву. В этом ничего не изменилось", - заверила канцлер Германии.

"Мне речь идет о том, чтобы в рамках моего визита, который происходит во временной близости (до "Крымской платформы", - Ред.), интенсивно обсудить вопрос минского формата, вопрос газа. Поэтому договорились о двустороннем, и, если хотите, прощальном визите, потому что очевидно, как федеральный канцлер я уже не приеду в Киев", - пояснила она.

Меркель сказала, что она воспринимает предстоящие дни - проведение "Крымской платформы" и празднование тридцатой годовщины Независимости Украины - очень серьезно, "потому мы договорились, что министр иностранных дел приедет на "Крымскую платформу", а я - на день раньше".

Впрочем, как известно, в последний момент участие главы МИД Германии Хайко Мааса в "Крымской платформе" было отменено, и вместо него Берлин будет представлять министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

Меркель заверила, что замена Мааса не связана с Украиной или с Россией, а с "очень и очень тяжелой ситуацией в Афганистане". Она сказала, что лично поддержала, чтобы министр иностранных дел в это время оставался в Германии.