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Хорватія готова поділитися з Україною досвідом деокупації - прем’єр

Понеділок, 23 серпня 2021, 13:13

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович нагадав про успішний досвід власної країни з повернення окупованих територій мирним шляхом та висловив готовність ділитися ним з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своєму виступі на саміті Кримської платформи 23 серпня. 

"Хорватія добре знає, наскільки складно жити в умовах триваючого конфлікту, коли частина території окупована… У нас є дуже гарний досвід мирної реінтеграції Подунав’я, що поклала край окупації частини території нашої країни у 1998 році через успішну миротворчу місію ООН, ймовірно, найуспішнішу в Європі за останні 70 років. Ми готові запропонувати вам усю необхідну допомогу для застосування такої моделі", - зазначив Пленкович.

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Він додав, що Крим має залишатися серед пріоритетних питань у міжнародному порядку денному, як і зусилля для реінтеграції окупованих частин Донецької і Луганської областей.

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