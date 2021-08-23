Хорватия готова поделиться с Украиной опытом деоккупации - премьер

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович напомнил об успешном опыте собственной страны по возврату оккупированных территорий мирным путем и выразил готовность делиться им с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем выступлении на саммите Крымской платформы 23 августа.

"Хорватия хорошо знает, насколько сложно жить в условиях продолжающегося конфликта, когда часть территории оккупирована... У нас есть очень хороший опыт мирной реинтеграции Подунавья, положившей конец оккупации части территории нашей страны в 1998 году путем успешной миротворческой миссии ООН, вероятно, самой успешной в Европе за последние 70 лет. Мы готовы предложить вам всю необходимую помощь для применения такой модели", - отметил Пленкович.

Он добавил, что Крым должен оставаться в числе приоритетных вопросов в международной повестке дня, как и усилия по реинтеграции оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

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