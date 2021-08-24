Глава МЗС Франції здійснить візит в Україну у День Незалежності

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан 24 серпня здійснить візит в Україну та візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці незалежності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила пресслужба МЗС України. Оголошення про візит розмістили вранці 24 серпня.

Глава МЗС Франції приїздить на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть розвиток політичного діалогу України та Франції, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, зміцнення взаємодії в рамках міжнародних організацій", - зазначається у повідомленні.

Раніше МЗС анонсував, що Ле Дріан візьме участку саміті Кримської платформи 23 серпня, однак після перегляду представництва Німеччини через внутрішньонімецькі проблеми (замість глави німецького МЗС Гайко Мааса прибув міністр з економічних питань та енергетики Петер Альтмаєр), Франція також змінила представника.



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