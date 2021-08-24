Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Командующий ВМС США в Европе и Африке поздравляет Украину

Главное за 23 августа: решение Крымской платформы, троллинг РФ и угрозы "Талибана"

Джемилев просит лишить РФ права вето в Совбезе ООН

США: Крым всегда будет Украиной, а РФ должна нести ответственность за свою агрессию






Глава МИД Франции прибудет с визитом в Украину в День Независимости

Вторник, 24 августа 2021, 10:03

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 24 августа совершит визит в Украину и примет участие в торжествах к 30-й годовщине независимости.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-служба МИД Украины. Объявление о визите разместили утром 24 августа.

Глава МИД Франции приезжает по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут развитие политического диалога Украины и Франции, поддержка европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, укрепление взаимодействия в рамках международных организаций", - отмечается в сообщении.

Ранее МИД анонсировал, что Ле Дриан возьмет участие в саммите Крымской платформы 23 августа, однако после пересмотра представительства Германии из-за внутренненемецких проблем (вместо главы немецкого МИД Хайко Мааса прибыл министр по экономическим вопросам и энергетике Петер Альтмаер), Франция также изменила представителя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция
powered by lun.ua