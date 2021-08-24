Візит до Києва грузинського прем’єра не змінить курс Тбілісі щодо України

21 серпня вперше за дев’ять років до України прибув прем’єр-міністр Грузії. Грузія проводила політику дистанціювання від України від жовтня 2012 року, коли Бідзіна Іванішвілі – грузинський мільярдер, який заробив свої статки у Росії, – отримав владу в Грузії.

Чому тепер Гарібашвілі відвідує Україну і чи означає цей візит, що в Тбілісі нехай із запізненням, але все ж вирішили об'єднати зусилля з Києвом на міжнародній арені, щоби протистояти російській агресії?

Про це читайте в колонці грузинського опозиційного політика, представника партії "Європейська Грузія" Георгія Канделакі "Чому візит прем'єра Грузії не скасовує курс Тбілісі на дистанціювання від України".

На переконання автора, візит прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі до Києва не змінив зовнішньої політики країни щодо України.

Цей візит, на його думку, став у певному сенсі вимушеним, бо дозволяє перервати фактичну міжнародну ізоляцію. Як приклад, декілька тижнів тому Балтійські країни відкинули запит Гарібашвілі про візит. Все через масове насильство щодо журналістів 5 липня, яке вчинили екстремістські угруповання, відкрито пов'язані з Росією.

Опозиційний грузинський політик впевнений, до масового насильства причетні й представники правлячої партії "Грузинська мрія", бо відбулося за фактичним закликом Гарібашвілі.

Детальніше про це - у публікації Чому візит прем'єра Грузії не скасовує курс Тбілісі на дистанціювання від України.