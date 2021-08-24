Визит в Киев грузинского премьера не изменит курс Тбилиси по отношению к Украине

21 августа впервые за девять лет в Украину прибыл премьер-министр Грузии. Грузия проводила политику дистанцирования от Украины с октября 2012 года, когда Иванишвили - грузинский миллиардер, заработавший свое состояние в России - получил власть в Грузии.

Почему теперь Гарибашвили посещает Украину и означает этот визит, что в Тбилиси пусть с опозданием, но все же решили объединить усилия по Киеву на международной арене, чтобы противостоять российской агрессии?

Об этом читайте в колонке грузинского оппозиционного политика, представителя партии "Европейская Грузия" Георгия Канделаки "Почему визит премьера Грузии не отменяет курс Тбилиси на дистанцирование от Украины".

По мнению автора, визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Киев не изменил внешней политики страны в отношении Украины.

Этот визит, по его мнению, стал в определенном смысле вынужденным, так как позволяет прервать фактическую международную изоляцию. В качестве примера, несколько недель назад Балтийские страны отвергли запрос Гарибашвили о визите. Причина отказа - массовое насилие в отношении журналистов 5 июля, которое совершили экстремистские группировки, открыто связаны с Россией.

Оппозиционный грузинский политик уверен, к массовому насилию причастны и представители правящей партии "Грузинская мечта", потому что произошло за фактическим призывом Гарибашвили.

Подробнее об этом - в публикации Почему визит премьера Грузии не отменяет курс Тбилиси на дистанцирование от Украины.