Німеччина виділяє додаткові пів мільярда євро гуманітарної допомоги афганцям

Німеччина збільшить гуманітарну допомогу для біженців з Афганістану на 500 мільйонів євро.

Про це у вівторок, 24 серпня, заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель після екстреного відеозасідання лідерів країн G7, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Канцлерка також зазначила, що на сьогодні головним пріоритетом залишається евакуація людей з Афганістану.

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Кілька днів тому федеральний уряд Німеччини вже погодив 100 мільйонів євро екстреної допомоги для забезпечення потреб біженців в Афганістані та біля його кордонів.

Ці кошти мають надаватися винятково через гуманітарні організації. До них тепер мають додатися ще 500 мільйонів євро, передає агенція dpa.

17 серпня після захоплення влади в Афганістані бойовиками радикального ісламістського руху "Талібан" уряд Німеччини призупинив державну допомогу, що виділяється з метою сприяння економічному і соціальному розвитку цієї країни. Проте кошти гуманітарної допомоги продовжували надаватися. Ідеться передусім про забезпечення людей їжею, медикаментами та тимчасовим помешканням.

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На поточний рік в німецькому бюджеті було передбачено 430 мільйонів євро для допомоги Афганістану, з яких 250 мільйонів - кошти на розвиток країни.

Як повідомлялось, на засіданні 24 серпня лідери країн G7 поставили вимогу "Талібану" дозволити евакуації і після дедлайну 31 серпня.

Таліби заявили у вівторок, що хочуть, аби усі іноземні евакуації з країни були завершені до 31 серпня, і вони не погоджуються на розширення евакуацій за межі цієї дати.

Президент США Джо Байден зазначив, що, попри заклики союзників до "Талібану" продовжити евакуацію після 31 серпня, США встигають піти до цієї дати та зацікавлені завершити евакуацію якнайшвидше - через зростаючу загрозу атаки "Ісламської держави".