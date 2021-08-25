Германия выделяет дополнительные полмиллиарда евро гуманитарной помощи афганцам

Германия увеличит гуманитарную помощь для беженцев из Афганистана на 500 млн евро.

Об этом во вторник, 24 августа, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после экстренного видеозаседания лидеров стран G7, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Канцлер также отметила, что на сегодня главным приоритетом остается эвакуация людей из Афганистана.

Несколько дней назад федеральное правительство Германии уже согласовало 100 млн евро экстренной помощи для обеспечения потребностей беженцев в Афганистане и у его границ.

Эти средства должны предоставляться исключительно через гуманитарные организации. К ним теперь должны добавиться еще 500 млн евро, передает агентство dpa.

17 августа после захвата власти в Афганистане боевиками радикального исламистского движения "Талибан" правительство Германии приостановило государственную помощь, выделяемую в целях содействия экономическому и социальному развитию этой страны. Однако средства гуманитарной помощи продолжали предоставляться. Речь идет прежде всего об обеспечении людей пищей, медикаментами и временным жильем.

На текущий год в немецком бюджете было предусмотрено 430 млн евро для помощи Афганистану, из которых 250 млн - средства на развитие страны.

Как сообщалось, на заседании 24 августа лидер стран G7 потребовали от "Талибана" позволить эвакуацию и после дедлайна 31 августа.

Талибы заявили во вторник, что хотят, чтобы все иностранные эвакуации из страны были завершены до 31 августа, и они не соглашаются на продолжение эвакуации после пределы этой даты.

Президент США Джо Байден отметил, что, несмотря на призывы союзников к "Талибану" продолжить эвакуацию после 31 августа, США успевают уйти до этой даты и заинтересованы завершить эвакуацию быстрее - через растущую угрозу атаки "Исламского государства".