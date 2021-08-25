Президент Польщі: складні питання з Україною треба вирішувати, як колись з Німеччиною

Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що складні питання у польсько-українських відносинах треба вирішувати так, як колись ця проблема була вирішена з Німеччиною.

Про це Дуда заявив у ефірі TVP Info, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

За словами Дуди, польсько-українські відносини історично складні, але цю проблему доведеться вирішувати.

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"Волинський злочин, вбивства поляків і вся справа, пов'язана з Другою світовою війною та після Другої світової війни. Шкода, яку завдали нам українці, була величезною, її важко описати. Але українці також мають різні претензії до нас, тому це взаємна проблема. Ми повинні її вирішити. Так, як колись ця проблема була вирішена з Німеччиною", - сказав дуда.

"Ця дружба, і співпраця були можливі, незважаючи на те, що історія запам'ятовується і трактується як своєрідне нагадування, щоб це більше ніколи не повторилося. Так само ми будемо тут прагнути до цього", - додав польський президент.

Очільник Польщі відзначив, що "в цьому контексті ми не повинні забувати, що живемо сьогодні, і що майбутнє попереду, - справи наших дітей, справи наших онуків".

Президент Анджей Дуда брав участь у Києві у святкуванні Дня Незалежності України. Дуда також передав Україні польську медичну допомогу.

Напередодні Дня Незалежності України Дуда та Зеленський опублікували спільну статтю у французькому Le Figaro, в якій вказують, що спільного мають сучасні дві держави, та відстоюють позицію, що Україна у майбутньому має стати членом ЄС.