Президент Польши: сложные вопросы с Украиной надо решать, как когда-то с Германией

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что сложные вопросы в польско-украинских отношениях нужно решать, как когда-то эта проблема была решена с Германией.

Об этом Дуда заявил в эфире TVP Info, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

По словам Дуды, польско-украинские отношения – исторически сложные, но эту проблему придется решать.

"Волынское преступление, убийства поляков и все связанное со Второй мировой войной и после Второй мировой войны. Вред, который нанесли нам украинцы, был огромен, его трудно описать. Но украинцы также имеют различные претензии к нам, так что это обоюдная проблема. Мы должны ее решить. Так, как когда-то эта проблема была решена с Германией", - сказал Дуда.

"Эти дружба и сотрудничество были возможны, несмотря на то, что история запоминается, и трактуется как своеобразное напоминание, чтобы это больше никогда не повторилось. Так же мы будем здесь стремиться к этому", - добавил польский президент.

Глава Польши отметил, что "в этом контексте мы не должны забывать, что живем сегодня, и будущее – это дела наших детей, дела наших внуков".

Президент Дуда участвовал в Киеве в праздновании Дня Независимости Украины. Дуда также передал Украине польскую медицинскую помощь.

Накануне Дня Независимости Украины Дуда и Зеленский опубликовали совместную статью во французском Le Figaro, в которой указывают, что общего имеют современные два государства, и отстаивают позицию, что Украина в будущем должна стать членом ЕС.