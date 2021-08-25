Швейцарія може запровадити COVID-паспорти для всіх закритих громадських просторів

Швейцарія розглядає можливість зобов’язати демонструвати COVID-сертифікат у більшості громадських закритих приміщень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ця вимога буде охоплювати масові заходи, а також ресторани, бари та місця відпочинку, такі як кінотеатри та музеї, а також спортивні центри та культурні заходи, заявив уряд, який розпочав консультації з цього приводу з регіональною владою, які триватимуть до 30 серпня.

"Якщо кількість звернень до лікарень продовжуватиме зростати так сильно, як нещодавно, перевантаження лікарень неможливо виключити лише за кілька тижнів", - йдеться у заяві федерального уряду.

"Тому уряд прийняв рішення в якості запобіжного заходу проконсультуватися з кантонами та соціальними партнерами щодо посилення заходів проти поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Швейцарський COVID-сертифікат надає доказ вакцинації, одужання або негативного результату тесту.

Швейцарія страждає від четвертої хвилі коронавірусу з "дуже тривожним" зростанням інфекцій, заявив у вівторок глава урядової кризової групи.

Кількість нових інфекцій у Швейцарії та сусідньому Ліхтенштейні зросла в середу на 3212 осіб, що загалом перевищило 765 тисяч з початку пандемії. Кількість померлих наближається до 10 500 осіб.