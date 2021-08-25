Швейцария может ввести COVID-паспорта для всех закрытых общественных пространств

Швейцария рассматривает возможность обязать демонстрировать COVID-сертификат в большинстве общественных закрытых помещений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это требование будет охватывать массовые мероприятия, а также рестораны, бары и места отдыха, такие как кинотеатры и музеи, а также спортивные центры и культурные мероприятия, заявил правительство, которое начал консультации по этому поводу с региональными властями, которые продлятся до 30 августа.

"Если количество обращений в больницы будет продолжать расти так сильно, как недавно, перегрузку больниц невозможно исключить лишь за несколько недель", - говорится в заявлении федерального правительства.

"Поэтому правительство приняло решение проконсультироваться с кантонами и социальными партнерами по поводу усиления мер против распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Швейцарский COVID-сертификат предоставляет доказательство вакцинации, выздоровления или отрицательного результата теста.

Швейцария страдает от четвертой волны коронавируса с "очень тревожным" ростом инфекций, заявил во вторник глава правительственной кризисной группы.

Число новых инфекций в Швейцарии и соседнем Лихтенштейне выросло в среду на 3212 человек, что в целом превысило 765 000 с начала пандемии. Количество умерших приближается к 10 500 человек.